الإثنين 2025-11-17 10:54 ص
 

%3.6 نسبة تراجع عدد الأردنيين المغادرين لغايات السياحة حتى أيلول

العاصمة عمان
العاصمة عمان
 
الإثنين، 17-11-2025 10:42 ص

الوكيل الإخباري-   بلغ عدد الأردنيين المغادرين خارج الأردن لغايات السياحة 1,281,216 منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أيلول الماضي.

وبحسب بيانات رسمية ، انخفض العدد بنسبة 3.6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، والتي سُجّل خلالها 1,328,834 مغادراً.

 
 
