هذا ما فعله وائل جسار مع أحد ذوي الاحتياجات الخاصة خلال حفله - فيديو

الوكيل الإخباري- أظهر "ملك الإحساس" وائل جسار تواضعًا لافتًا خلال حفله في بيروت، حيث أوقف الغناء على المسرح لالتقاط الصور مع أحد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة حضر الحفل.

هذه اللقطة الإنسانية أثارت تفاعلًا كبيرًا بين الحاضرين، الذين حيّوا تصرف جسار.

View this post on Instagram A post shared by Aghani Aghani - أغاني أغاني (@aghaniaghani)