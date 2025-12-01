الأردن يرسل مخبزين متنقلين جديدين إلى غزة

ويِأتي إرسال المخبزين إلى غزة ضمن الجهود الأردنية المستمرة لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى غزة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإمداد الغذائي وتوفير الخبز في ظل الظروف الإنسانية الصعبة هناك.
وسيبدأ المخبزان عملهما فور وصولهما إلى القطاع، وتصل الطاقة الإنتاجية لكل مخبز نحو70 ألف رغيف خبز يومياً.
