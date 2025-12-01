الأردن يرسل مخبزين متنقلين جديدين إلى غزة

الوكيل الإخباري- تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، أرسلت القوات المسلحة الأردنية الأحد بالتعاون مع منظمة المطبخ المركزي العالمي (World Central Kitchen) مخبزين متنقلين إلى قطاع غزة، ليصبح عدد المخابز الأردنية المتنقلة في غزة ثلاث مخابز.

ويِأتي إرسال المخبزين إلى غزة ضمن الجهود الأردنية المستمرة لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى غزة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإمداد الغذائي وتوفير الخبز في ظل الظروف الإنسانية الصعبة هناك.