الأردن يشارك في اجتماعات "الاقتصادي والاجتماعي العربي"

الوكيل الإخباري- انطلقت في القاهرة، اليوم الثلاثاء، أعمال الدورة العادية الـ116 للمجلس الاقتصادي الاجتماعي بجامعة الدول العربية، على مستوى كبار المسؤولين، بمشاركة الأردن.

ويأتي الاجتماع الذي مثل الأردن فيه أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتّموين دانا الزعبي، تحضيرا لانعقاد دورة المجلس على المستوى الوزاري المقرر عقدها غدا الأربعاء، بمقر الجامعة العربية.


وقال الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، علي المالكي، إن جدول أعمال الدورة يتضمن أكثر من 30 موضوعاً اقتصادياً واجتماعياً، بعضها يُعرض كبند دائم، فيما جاء البعض الآخر تنفيذاً لقرارات سابقة صادرة عن القمة العربية التنموية، الاقتصادية والاجتماعية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى موضوعات جديدة بناءً على طلب الدول الأعضاء.


ويناقش الاجتماع مجموعة مقترحات اقتصادية واجتماعية منها تأسيس الوكالة العربية للدواء "وعد"، وإنشاء مجلس الوزراء العربي المعني بالذكاء الاصطناعي، ومجلس وزراء التجارة العرب، والمجلس العربي للشؤون الجمركية، إضافة إلى إنشاء المركز العربي للذكاء الاصطناعي في بغداد.

 
 
الأكثر مشاهدة