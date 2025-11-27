الأردن يعبر عن تعازيه للصين بعد حرائق أبراج هونغ كونغ

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة، فؤاد المجالي، وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب الصين الصديقة في هذا المصاب الأليم، معربًا عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لأسر الضحايا ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.
