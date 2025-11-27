الخميس 2025-11-27 07:05 م

الأردن يعبر عن تعازيه للصين بعد حرائق أبراج هونغ كونغ

الوكيل الإخباري-   أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية الصديقة بضحايا الحرائق التي اندلعت في أبراج سكنية في هونغ كونغ، مما أسفر عن وقوع عشرات الضحايا ومئات المصابين.اضافة اعلان


وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة، فؤاد المجالي، وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب الصين الصديقة في هذا المصاب الأليم، معربًا عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لأسر الضحايا ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.
 
 


