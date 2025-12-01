الإثنين 2025-12-01 11:30 ص

الأمن العام يمدد الحملة الشتوية

مديرية الأمن العام
مديرية الأمن العام
الإثنين، 01-12-2025 08:47 ص

الوكيل الإخباري-    أعلنت مديرية الأمن العام عن تمديد الحملة الشتوية للتفتيش الفني على المركبات حتى العاشر من الشهر الحالي، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز السلامة المرورية ورفع جاهزية المركبات لفصل الشتاء.

وأشارت المديرية إلى أن أكثر من مليون مركبة خضعت للفحص الفني منذ انطلاق الحملة، مؤكدة أهمية التزام السائقين بإجراء الفحص المجاني لضمان جاهزية مركباتهم وتفادي الحوادث الناتجة عن الأعطال الفنية خلال الظروف الجوية القادمة.

اضافة اعلان


وتدعو مديرية الأمن العام جميع المواطنين إلى الاستفادة من التمديد، والتوجه إلى نقاط الفحص المنتشرة في مختلف المحافظات، والتي يشرف عليها كوادر مختصة من إدارة السير والدوريات الخارجية والإدارات المعنية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

منوعات شاهد صخرة عملاقة تسقط على شاحنة في جبال مكة والسائق ينجو بأعجوبة

شعار منتدى التواصل الحكومي في وزارة الاتصال الحكومي

أخبار محلية منتدى التواصل الحكومي يستضيف أمين عام سلطة وادي الأردن غدا

و

شؤون برلمانية النواب يقرأون الفاتحة على روح الشهيد وصفي التل

مديرية الأمن العام

أخبار محلية مكافحة المخدرات تُحبط محاولة تهريب مليون ومئتي ألف حبّة مخدرة لإحدى دول الجوار

صندوق المعونة الوطنية

خاص بالوكيل المعونة الوطنية: استكمال صرف 90% من المخصصات للمنتفعين

إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أكد رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، أن قيمة الصادرات التجارية (إعادة التصدير) لمدينة الزرقاء لتشرين الثاني من هذا العام، بلغت نحو 40 مليونا و612 ألف دينار، وفقا لشهادات المنشأ الصادرة عن غرفة تجارة

اقتصاد محلي الصادرات التجارية لمدينة الزرقاء تتجاوز 40 مليون دينار في تشرين الثاني

8

منوعات فوضى ورعب في حفل إسطنبول بعد اشتعال النار في شاب أمام الآلاف - فيديو



 
 





الأكثر مشاهدة