الأمن العام يمدد الحملة الشتوية

الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية الأمن العام عن تمديد الحملة الشتوية للتفتيش الفني على المركبات حتى العاشر من الشهر الحالي، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز السلامة المرورية ورفع جاهزية المركبات لفصل الشتاء.



وأشارت المديرية إلى أن أكثر من مليون مركبة خضعت للفحص الفني منذ انطلاق الحملة، مؤكدة أهمية التزام السائقين بإجراء الفحص المجاني لضمان جاهزية مركباتهم وتفادي الحوادث الناتجة عن الأعطال الفنية خلال الظروف الجوية القادمة.

