الأمن العام يمدد الحملة الشتوية

وأشارت المديرية إلى أن أكثر من مليون مركبة خضعت للفحص الفني منذ انطلاق الحملة، مؤكدة أهمية التزام السائقين بإجراء الفحص المجاني لضمان جاهزية مركباتهم وتفادي الحوادث الناتجة عن الأعطال الفنية خلال الظروف الجوية القادمة.
وتدعو مديرية الأمن العام جميع المواطنين إلى الاستفادة من التمديد، والتوجه إلى نقاط الفحص المنتشرة في مختلف المحافظات، والتي يشرف عليها كوادر مختصة من إدارة السير والدوريات الخارجية والإدارات المعنية.
-
أخبار متعلقة
-
مكافحة المخدرات تُحبط محاولة تهريب مليون ومئتي ألف حبّة مخدرة لإحدى دول الجوار
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
الاردنيون على موعد مع عطلة رسمية هذا الشهر
-
هيئة الخدمة تحذر من صفحات تبيع نماذج مزعومة للمواطنين
-
ضبط مركبة تسير بسرعة 187 كم على الطريق الصحراوي
-
فصل الكهرباء من الـ 9:30 صباحا والى 3:30 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء
-
الشواربة: أرشفة الأبنية إلكترونياً تسهّل الخدمة وتضمن الدقة
-
"الغذاء والدواء" تعقد ورشة حول أنظمة إدارة الجودة