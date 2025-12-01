العيسوي: الأردن يمضي بقيادة الملك في مسارات التحديث الشامل لبناء وطن قوي يليق بأبنائه

الوكيل الإخباري- التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، في الديوان الملكي الهاشمي، وفدا من جمعية رابطة النوابلسة في السلط، ووفدا من أعضاء الهيئتين الإدارية والفنية لنادي أبطال استحواذ العقبة ونادي أكاديمية جي أكس أكشن لفنون القتال والكيك بوكسينغ، في لقاءين منفصلين.



وخلال اللقاءين، رحب العيسوي بالوفود، ناقلًا لهم تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، مؤكدًا اعتزازهما بجميع أبناء الوطن، وتقديرهما للجهود المجتمعية والرياضية الهادفة إلى خدمة الشباب وتعزيز حضورهم في مختلف ميادين الإنجاز.



وأكد العيسوي أن الأردن بقيادته الهاشمية التاريخية ظل يصغي لنبض الناس ويقرأ تطلعاتهم ويمضي بثقة نحو المستقبل، مشيرا إلى ما أكده جلالة الملك في خطاب العرش السامي بأن الأردن وُلد في قلب التحديات لكنه خرج منها أقوى، وأن العزيمة الأردنية لا تعرف المستحيل.



وبيّن العيسوي أن جلالته يرى أن قوة الأردن مستمدة من تماسك شعبه، ومن الإيمان بأن الإنجاز هو الطريق إلى المستقبل، لافتا إلى قول جلالته إنه لا يخشى إلا الله، ولا يهاب ما دام خلفه الأردنيون، وهو ما يجسّد رؤية ملكية ثابتة تقوم على الثقة بالشعب والإيمان بقدرته على حماية الوطن وتعزيز مسيرته.

