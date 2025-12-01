الإثنين 2025-12-01 04:49 م

العيسوي: الأردن يمضي بقيادة الملك في مسارات التحديث الشامل لبناء وطن قوي يليق بأبنائه

الإثنين، 01-12-2025 04:41 م

الوكيل الإخباري-    التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، في الديوان الملكي الهاشمي، وفدا من جمعية رابطة النوابلسة في السلط، ووفدا من أعضاء الهيئتين الإدارية والفنية لنادي أبطال استحواذ العقبة ونادي أكاديمية جي أكس أكشن لفنون القتال والكيك بوكسينغ، في لقاءين منفصلين.

وخلال اللقاءين، رحب العيسوي بالوفود، ناقلًا لهم تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، مؤكدًا اعتزازهما  بجميع أبناء الوطن، وتقديرهما للجهود المجتمعية والرياضية الهادفة إلى خدمة الشباب وتعزيز حضورهم في مختلف ميادين الإنجاز.

وأكد العيسوي أن الأردن بقيادته الهاشمية التاريخية ظل يصغي لنبض الناس ويقرأ تطلعاتهم ويمضي بثقة نحو المستقبل، مشيرا إلى ما أكده جلالة الملك في خطاب العرش السامي بأن الأردن وُلد في قلب التحديات لكنه خرج منها أقوى، وأن العزيمة الأردنية لا تعرف المستحيل.

وبيّن العيسوي أن جلالته يرى أن قوة الأردن مستمدة من تماسك شعبه، ومن الإيمان بأن الإنجاز هو الطريق إلى المستقبل، لافتا إلى قول جلالته إنه لا يخشى إلا الله، ولا يهاب ما دام خلفه الأردنيون، وهو ما يجسّد رؤية ملكية ثابتة تقوم على الثقة بالشعب والإيمان بقدرته على حماية الوطن وتعزيز مسيرته.

من جهتهم، عبّر المتحدثون، خلال اللقاءين، عن تقديرهم لجلالة الملك وسمو ولي العهد، واعتزازهم بالجهود التي يبذلونها من أجل رفعة الوطن وخدمة مصالحه العليا وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين في جميع المجالات.

ولفتوا بهذا الصدد إلى مسيرة التحديث الوطني التي يقودها جلالة الملك في مختلف المجالات والمسارات، ليبقى الأردن قويا.

وأكدوا بأنهم سيبقون الجند الأوفياء للوطن وقيادته الهاشمية، داعمين لمواقف جلالة الملك، على عهد الاباء والاجداد، معبرين عن ثقتهم المطلقة برؤى جلالة الملك وسمو ولي العهد لبناء مستقبل مشرق للوطن والمواطن.

 
 


