الأردن يشارك في اجتماع المجلس الدولي للتمور

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، الاثنين، ناقش الاجتماع واعتمد قرارات الهيئة التنفيذية للمجلس التي كانت قد عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي، كما جرى استعراض التقرير السنوي لعمل المجلس.
وشهدت الجلسات اعتماد مشروع تطوير استراتيجية المجلس الدولي للتمور للفترة 2026–2030، إلى جانب إقرار خطة العمل والميزانية المالية للعامين 2026–2027، كما اطلع المشاركون على الجهود المبذولة لرفع جودة التمور من خلال توحيد المواصفات والمعايير المعتمدة دوليا.
