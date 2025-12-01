الإثنين 2025-12-01 04:45 م

الأردن يشارك في اجتماع المجلس الدولي للتمور

أعضاء المجلس الدولي للتمور
الإثنين، 01-12-2025 03:52 م

الوكيل الإخباري-   شارك الأردن في أعمال الدورة الخامسة لاجتماع مجلس أعضاء المجلس الدولي للتمور، الذي عقد الأربعاء الماضي، في العاصمة السعودية الرياض، برئاسة الأمين العام لوزارة الزراعة محمد الحياري.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، الاثنين، ناقش الاجتماع واعتمد قرارات الهيئة التنفيذية للمجلس التي كانت قد عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي، كما جرى استعراض التقرير السنوي لعمل المجلس.


وشهدت الجلسات اعتماد مشروع تطوير استراتيجية المجلس الدولي للتمور للفترة 2026–2030، إلى جانب إقرار خطة العمل والميزانية المالية للعامين 2026–2027، كما اطلع المشاركون على الجهود المبذولة لرفع جودة التمور من خلال توحيد المواصفات والمعايير المعتمدة دوليا.

 
 


