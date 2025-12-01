الأردن يشارك في اجتماع المجلس الدولي للتمور

الوكيل الإخباري- شارك الأردن في أعمال الدورة الخامسة لاجتماع مجلس أعضاء المجلس الدولي للتمور، الذي عقد الأربعاء الماضي، في العاصمة السعودية الرياض، برئاسة الأمين العام لوزارة الزراعة محمد الحياري.

اضافة اعلان



وبحسب بيان صادر عن الوزارة، الاثنين، ناقش الاجتماع واعتمد قرارات الهيئة التنفيذية للمجلس التي كانت قد عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي، كما جرى استعراض التقرير السنوي لعمل المجلس.