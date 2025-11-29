تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد

لـيـلاً: الطقس بارد فوق المرتفعات الجبلية العالية و بارد نسبي في باقي المناطق، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، و يتوقع تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
