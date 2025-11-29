السبت 2025-11-29 10:12 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد

امطار
السبت، 29-11-2025 07:15 م

الوكيل الإخباري-   تنخفض درجات الحرارة قليلاً، الطقس مائل للبرودة فوق المرتفعات الجبلية، ولطيف الحرارة في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع بإذن الله لفترة محدودة هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة في أجزاء من شمال المملكة، مع فرصة ضعيفة ان تشهد بعض المناطق الوسطى الغربية امطار خفيفة لفترة وجيزة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

لـيـلاً: الطقس بارد فوق المرتفعات الجبلية العالية و بارد نسبي في باقي المناطق، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، و يتوقع تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

 
 


