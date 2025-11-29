تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد

الوكيل الإخباري- تنخفض درجات الحرارة قليلاً، الطقس مائل للبرودة فوق المرتفعات الجبلية، ولطيف الحرارة في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع بإذن الله لفترة محدودة هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة في أجزاء من شمال المملكة، مع فرصة ضعيفة ان تشهد بعض المناطق الوسطى الغربية امطار خفيفة لفترة وجيزة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

