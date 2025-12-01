الإثنين 2025-12-01 04:45 م

استثمار جديد بالمنطقة التنموية في المفرق

المفرق
المفرق
الإثنين، 01-12-2025 03:47 م

الوكيل الإخباري-   وقعت شركة تطوير المفرق، مع مصانع شركة الأزياء التقليدية، الاثنين، عقد استثمار جديد في منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية بقيمة 150 مليون دولار. 

اضافة اعلان


وأوضحت المديرة العامة لـ "تطوير المفرق"، ليزا الدغمي، أن العقد يتضمن إنشاء مصنع ملابس جديد بالشراكة مع مصانع عالمية لإنتاج علامات تجارية دولية، مشيرة إلى أن المشروع سيقام على أرض تبلغ مساحتها 517 دونما، ومن المتوقع أن يوفر نحو 5 آلاف فرصة عمل للأردنيين خلال مراحل تنفيذ المشروع التي ستمتد لثلاث سنوات.


وأكدت أن الشركة تعمل باستمرار على استقطاب وتسهيل أعمال المستثمرين في منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية، وذلك من خلال آليات بيع وتسعير تنافسية، إلى جانب الحوافز المقدمة بموجب قانون البيئة الاستثمارية.


وشددت الدغمي، على أن الموقع الجغرافي للمنطقة وبيئتها الاستثمارية المتطورة يشكلان عامل جذب رئيسي للمشاريع الجديدة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

خلال لقائه فعاليات مجتمعية ورياضية

أخبار محلية العيسوي: الأردن يمضي بقيادة الملك في مسارات التحديث الشامل لبناء وطن قوي يليق بأبنائه

رئاسة الوزراء

أخبار محلية موظفون حكوميون إلى التقاعد- اسماء

إرادة ملكية

أخبار محلية إرادات ملكية سامية بالسفراء عبيدات والردايدة وسمارة

توضيح هام من وزارة الاقتصاد الرقمي والرياده حول العطل التقني العالمي

أخبار محلية الاقتصاد الرقمي تطلق فروع "المنصة" في الكرك والطفيلة ومعان

أعضاء المجلس الدولي للتمور

أخبار محلية الأردن يشارك في اجتماع المجلس الدولي للتمور

المفرق

أخبار محلية استثمار جديد بالمنطقة التنموية في المفرق

المجلس التمريضي الأردني

أخبار محلية تجديد الاعتماد الدولي للمجلس التمريضي الأردني حتى 2029

غا

فيديو منوع حلّ لمشكلة تنقيط المياه من المكيّف



 
 





الأكثر مشاهدة