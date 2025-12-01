استثمار جديد بالمنطقة التنموية في المفرق

وأوضحت المديرة العامة لـ "تطوير المفرق"، ليزا الدغمي، أن العقد يتضمن إنشاء مصنع ملابس جديد بالشراكة مع مصانع عالمية لإنتاج علامات تجارية دولية، مشيرة إلى أن المشروع سيقام على أرض تبلغ مساحتها 517 دونما، ومن المتوقع أن يوفر نحو 5 آلاف فرصة عمل للأردنيين خلال مراحل تنفيذ المشروع التي ستمتد لثلاث سنوات.
وأكدت أن الشركة تعمل باستمرار على استقطاب وتسهيل أعمال المستثمرين في منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية، وذلك من خلال آليات بيع وتسعير تنافسية، إلى جانب الحوافز المقدمة بموجب قانون البيئة الاستثمارية.
وشددت الدغمي، على أن الموقع الجغرافي للمنطقة وبيئتها الاستثمارية المتطورة يشكلان عامل جذب رئيسي للمشاريع الجديدة.
