الامانة تطلق برنامج تدريبي حول النموذج المكاني للمدن

و يهدف البرنامج التدريبي إلى تطوير قدرات كوادر أمانة عمان الكبرى بأدوات متقدمة تسمح بتحليل السيناريوهات المختلفة للنمو الحضري لدمج الأدلة والتحليلات الاقتصادية في قرارات التخطيط الحضري، دعماً لرؤية التحديث الاقتصادي.
بدوره رحب المدير التنفيذي لمديرية النقل العام المهندس فادي السقا، في الجلسة الافتتاحية للتدريب، بممثلي مكتب النمو الدولي، وممثل مكتب السفارة البريطانية - مدير برنامج التنمية الاقتصادية و المشاركين من فريق أمانة عمان، مؤكدا على أهمية الشراكة القائمة مع المركز ، القائمة على أن التخطيط الحضري والاقتصاد وجهان لعملة واحدة لا ينفصلان
وأوضحت رئيس قسم اقتصاديات النقل في مديرية النقل المهندسة اسلام الهزايمه إن القرارات المتعلقة بالتخطيط الحضري والنقل المستدام واستخدامات الأراضي هي في جوهرها قرارات تحدد الوظائف والاستثمار وجودة الحياة، و ان النموذج المكاني للمدن هو أداة مهمة للمساعدة في تحديد الأثر الاقتصادي الحقيقي للمشاريع المقترحة وتحليلها كمياً قبل تنفيذها
و أكدت مديرة دائرة التخطيط و تطوير الموارد البشرية الدكتورة الاء بيوض ان هذا التعاون يؤكد التزام أمانة عمان الكبرى ببناء القدرات لتطبيق أفضل الممارسات الدولية في الإدارة الحضرية واتخاذ القرارات القائمة على الأدلة، مما يساهم في بناء مدينة أكثر إنتاجية واستدامة
