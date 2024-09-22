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"التطوير الحضري" تدعو الفائزين بقرعة المجد لاستكمال الإجراءات

أرشيفية
أرشيفية
الأحد، 22-09-2024 01:30 م

الوكيل الإخباري- دعت المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري صباح اليوم الأحد، المواطنين الفائزين بالقرعة التي أجرتها المؤسسة الثلاثاء الماضي 17 أيلول، والمتعلقة بمشروع المجد، لاستكمال إجراءاتهم لديها خلال أسبوعين من تاريخ فوزهم بالقرعة وقبل نهاية دوام يوم الثلاثاء الأول من تشرين الأول.

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وذكرت المؤسسة في بيان صحفي، أن قطع الأراضي السكنية التي تقع ضمن مشروع مدينة المجد السكنية -محافظة الزرقاء، والتي أعلن عن بدء استقبال طلبات الراغبين بالاستفادة منها مطلع حزيران الماضي، بلغ عددها 250 قطعة مخدومة بالطرق والمياه والكهرباء والصرف الصحي، وبتسهيلات وشروط ميسرة وبدفعة مقدمة 5 بالمئة، وتقسيط مباشر لباقي الثمن للمؤسسة لمدة أقصاها 10 سنوات، بفائدة 3,5 بالمئة أو ما يعادلها على نظام المرابحة الإسلامية، بمساحات تتراوح بين (239-461) م2 وقسط شهري يتراوح بين (159-315) دينارا.


من جهتها أكدت مدير عام المؤسسة المهندسة جمانة العطيات، أن التأهيل للاستفادة من هذه القطع تم وفقاً للأسس المعمول بها في المؤسسة، مشيرة إلى أنها تقع ضمن مشاريع البرنامج الوطني للإسكان الذي تم إطلاقه عام 2019، بما مجموعه 1700 قطعة أرض سكنية مخدومة موزعة على محافظات المملكة، وهو من البرامج التي تستهدف ذوي الدخل المتدني والمتوسط والموجهة لفئة الشباب والأسر والمقبلين على الزواج، ويتم من خلاله توفير قسائم سكنية بأسعار مدعومة وأقساط ميسرة .

 
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