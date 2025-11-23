الاحتلال يعتقل فلسطينيين عقب صدم مستوطنين مركبتهم بالخليل

02:03 م

الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 فلسطينيين عقب صدم مستوطنين مركبتهم عمدا وإلحاق أضرار بها جنوب الخليل بالضفة الغربية، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).





وأفادت الوكالة بأن مستوطنين من مستوطنة "شمعون" المقامة حديثا على أراضي قرية الزويدين في البادية شرق يطا، صدموا بمركبتهم مركبة كان يستقلها 3 فلسطينيين عند مدخل القرية، بشكل متعمد، ما أدى إلى الحاق أضرار جسيمة بها.



وأضافت أنه عقب الحادث الذي تسبب به المستوطنون بشكل متعمد، داهم جيش الاحتلال المنطقة واعتقل الشبان الثلاثة.