الاحتلال يعتقل فلسطينيين عقب صدم مستوطنين مركبتهم بالخليل

وأفادت الوكالة بأن مستوطنين من مستوطنة "شمعون" المقامة حديثا على أراضي قرية الزويدين في البادية شرق يطا، صدموا بمركبتهم مركبة كان يستقلها 3 فلسطينيين عند مدخل القرية، بشكل متعمد، ما أدى إلى الحاق أضرار جسيمة بها.
وأضافت أنه عقب الحادث الذي تسبب به المستوطنون بشكل متعمد، داهم جيش الاحتلال المنطقة واعتقل الشبان الثلاثة.
