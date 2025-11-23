سامسونج تُطلق النسخة التجريبية من متصفح ‘Samsung Internet’ لأجهزة الحاسوب

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات عن الإطلاق التجريبي لمتصفح ‘Samsung Internet’ لأجهزة الحاسوب، في خطوة توسّع من انتشار متصفحه الشهير المخصص للهواتف المحمولة ليشمل أجهزة الحاسوب المكتبي. ويقدّم ‘Samsung Internet for PC’ تجربة تصفح سلسة ومترابطة عبر أجهزة سامسونج المختلفة، ويمثّل أولى مراحل تطوير المتصفح ليصبح بوابة نحو تقنيات الذكاء الاصطناعي التفاعلي ضمن منظومة ‘Galaxy’ من سامسونج.



هذا وأضاف الرئيس التنفيذي للعمليات لقطاع تجربة الأجهزة المحمولة في سامسونج للإلكترونيات، وون جون تشوي: "مع توسّع متصفح ‘Samsung Internet’ ليشمل أجهزة الحاسوب، يسعدنا دعوة المستخدمين للمشاركة في رسم مستقبل التصفح معنا. فبرنامج النسخة التجريبية يتيح تجربة أكثر ترابطًا بين الهاتف والكمبيوتر، ويمهّد الطريق نحو تجارب تصفح أكثر ذكاءً في المستقبل. ومع التطلّع إلى المراحل القادمة، ستُعيد قدرات ‘Samsung Internet’ تعريف طريقة تفاعل المستخدمين مع الإنترنت، ليتحول من مجرد متصفح على جهاز الحاسوب ينتظر الأوامر إلى منصة متكاملة للذكاء الاصطناعي تفهم احتياجات المستخدمين وتحافظ على خصوصيتهم في كل خطوة."

اضافة اعلان

تجربة متكاملة تربط الهاتف بالحاسوب بسلاسة



تم تصميم متصفح ‘Samsung Internet for PC’ ليربط بسلاسة بين الأجهزة المحمولة وأجهزة الحاسوب، ما يتيح للمستخدمين مزامنة بيانات التصفح مثل الإشارات المرجعية وسجل التصفح. كما تتم مزامنة البيانات الشخصية مع ‘Samsung Pass’، ما يُسهّل تسجيل الدخول إلى المواقع أو تعبئة النماذج تلقائيًا وبشكل آمن عبر مختلف الأجهزة. بالإضافة إلى ذلك، سيتلقّى المستخدمون الآن إشعارات تذكّرهم بمتابعة التصفح عند الانتقال من الهاتف إلى جهاز الحاسوب، ما يوفّر تجربة ويب أكثر سلاسة وترابطًا بين الأجهزة.



ومع تزايد تنقّل المستخدمين بسلاسة بين أجهزتهم، يقدّم ‘Samsung Internet for PC’ مستوى جديداً من الذكاء مدعوماً بتقنيات ‘Galaxy AI’، صُمّم لجعل تجربة التصفّح أكثر ذكاءً وكفاءة. فعند تسجيل الدخول إلى حساب سامسونج، يمكن للمستخدمين الوصول إلى بعض مزايا الذكاء الاصطناعي الأساسية مثل ميزة ‘Browsing Assist’ التي تتيح تلخيص صفحات الويب وترجمتها فورًا، ما يساعدهم في الوصول إلى المعلومات المطلوبة بسرعة أكبر.



تصفّح آمن على أجهزة ‘Galaxy’



يستند متصفح ‘Samsung Internet for PC’ إلى الأسس الموثوقة للخصوصية والأمان التي تتميّز بها منظومة ‘Galaxy’، ليتيح للمستخدمين خوض تجربة تصفّح ذكية ومتصلة بثقة تامة. وتعمل ميزة الحماية الذكية من التتبّع على حظر محاولات جهات الويب الخارجية لجمع المعلومات الشخصية، بينما تتيح لوحة ‘Privacy Dashboard’ للمستخدمين عرض إعدادات الحماية والتحكم بها بشكل مباشر. وقد تم تصميم ‘Samsung Internet’ ليواكب مستقبل التصفّح، ويقدّم تجربة ذكية وآمنة وموثوقة تحافظ على أعلى معايير الأمان والخصوصية.





مستقبل أذكى لتجربة التصفّح



سيوفّر متصفح ‘Samsung Internet for PC’ للمستخدمين ضمن منظومة ‘Galaxy’ تجارب تصفّح أكثر تنوعاً وسلاسة وذكاءً. وتمثّل هذه الخطوة محطة جديدة في تحقيق رؤية سامسونج للذكاء الاصطناعي التفاعلي، الذي يدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي بسلاسة في تفاصيل الحياة اليومية. ومن خلال التنبؤ باحتياجات المستخدمين مسبقًا وتقديم المساعدة المخصّصة لهم، تضع سامسونج الأسس لمتصفحٍ يتطوّر باستمرار ليتكيّف مع احتياجات المستخدمين وأجهزتهم.



التوفّر