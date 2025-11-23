وزيرة إسرائيلية: أضرار العلاقة مع السلطة الفلسطينية تفوق فوائدها

جاء ذلك في رسالة وجهتها ستروك إلى نتنياهو عقب إعلان إسرائيل "إحباط خلية مسلحة يوم السبت، ضمّت أربعة عناصر يعملون ضُبّاطًا في أجهزة السلطة الفلسطينية".
وقالت ستروك في رسالتها: "هذه المعطيات تنضم إلى سلسلة من المؤشرات المقلقة المتعلقة بالسلاح الكاسر للتوازن الموجود بحوزة أجهزة السلطة، ونوعية التدريبات التي يتلقونها، والمعلومات الاستخباراتية المتوفرة عنهم، وحرية تنقّلهم"، معتبرةً أن "أجهزة السلطة الفلسطينية تُشكل خطرًا على أمن إسرائيل".
وعلى الرغم من وعود نتنياهو المتكررة بعقد نقاش في الكابينت الأمني حول مستقبل العلاقات مع السلطة الفلسطينية، إلا أن ذلك لم يتحقّق حتى الآن.
وكان نتنياهو قد طلب الأسبوع الماضي ضمان استمرار آلية تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية، وفقًا لصحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية.
