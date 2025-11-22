انخفاض ملموس على درجات الحرارة وأمطار بهذا الموعد في الأردن

الوكيل الإخباري- تبقى درجات الحرارة العظمى اليوم السبت، أعلى من معدلاتها المناخية بحوالي (4-5) درجات مئوية، ويكون الطقس معتدل الحرارة بوجه عام، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

اضافة اعلان



وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ غدا الأحد، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيفا فوق المرتفعات الجبلية، ومعتدلا في باقي المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.



ويكون الطقس الاثنين، لطيفا فوق المرتفعات الجبلية، ومعتدلًا في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول في ساعات ما بعد الظهر إلى شمالية غربية تنشط أحيانا.



أما الثلاثاء، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسود المملكة أجواء غير مستقرة بشكل عام، وغائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا، ومن المتوقع بمشيئة الله هطول زخات من المطر على فترات في أجزاء متفرقة من المملكة قد يصحبها الرعد أحيانا، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية، وتدريجيا في ساعات المساء والليل تضعف فرص الهطول وتميل الأجواء إلى الاستقرار التدريجي، مع طقس بارد بوجه عام، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.