الإثنين 2025-11-24 03:26 ص
 

الاردنية للطيران : احجز تذكرتين من عمّان إلى القاهرة و احصل على الثالثة مجاناً

الأحد، 23-11-2025 04:58 م

الوكيل الإخباري-   سافر من عمّان إلى القاهرة وتمتع بأجواء النيل والأهرامات…
احجز تذكرتين و احصل على الثالثة #مجاناً! 

تذاكر الأطفال الضريبة #فقط.

احجز الآن واستفيد من عروضنا - العروض لفترة محدودة -👇

📞 المكتب الرئيسي: 0096265501760
📱 واتساب: 0777007772
🌐 عبر موقعنا الإلكتروني: https://jordanaviation.jo
🏨 للحجوزات الفندقية، تواصل مع وكيلنا المعتمد:
SunDays Travel & Tourism
📞 065525558

✨ نحن أجنحتك... We are your wings
#JordanAviation
#عمّان_القاهرة
#عروض_السفر
#سافر_أكثر_وادفع_أقل
 #سافر_أكثر_وفر_أكثر

 
 
