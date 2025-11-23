بلدية الكرك تباشر بتجهيز غرفة عمليات مركزية لإدارة الأزمات والطوارئ

وقال رئيس لجنة البلدية محمد المناصير، إن الغرفة تم تجهيزها بنظام خرائط حي ومتطور يتيح متابعة مواقع العبارات والأودية والشوارع الرئيسة والمناطق الحساسة، ما يمكن فرق الطوارئ من سرعة الاستجابة ورفع كفاءة التعامل الميداني خلال حالات الطقس والظروف الاستثنائية.
وأضاف أن غرفة العمليات ستربط بكافة الأجهزة الرسمية ذات العلاقة، لتكون مركز تنسيق فعال يسهل إدارة المعلومات ويوحد الجهود خلال حالات الطوارئ، ما يرفع مستوى الجاهزية ويسرع الإجراءات الميدانية.
