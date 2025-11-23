الإثنين 2025-11-24 03:19 ص
 

بلدية الكرك تباشر بتجهيز غرفة عمليات مركزية لإدارة الأزمات والطوارئ

الأحد، 23-11-2025 07:24 م

الوكيل الإخباري- باشرت بلدية الكرك الكبرى، اليوم الأحد، بتجهيز غرفة عمليات مركزية مخصصة لإدارة الأزمات والطوارئ، مزودة بأجهزة اتصال لاسلكية وخرائط ولوحات تفاعلية ونظام مناوبات على مدار الساعة بما يعزز جاهزيتها للتعامل مع الأزمات.

وقال رئيس لجنة البلدية محمد المناصير، إن الغرفة تم تجهيزها بنظام خرائط حي ومتطور يتيح متابعة مواقع العبارات والأودية والشوارع الرئيسة والمناطق الحساسة، ما يمكن فرق الطوارئ من سرعة الاستجابة ورفع كفاءة التعامل الميداني خلال حالات الطقس والظروف الاستثنائية.


وأضاف أن غرفة العمليات ستربط بكافة الأجهزة الرسمية ذات العلاقة، لتكون مركز تنسيق فعال يسهل إدارة المعلومات ويوحد الجهود خلال حالات الطوارئ، ما يرفع مستوى الجاهزية ويسرع الإجراءات الميدانية.

 
 
ب

ل

ل

ل

