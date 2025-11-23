بلدية الكرك تباشر بتجهيز غرفة عمليات مركزية لإدارة الأزمات والطوارئ

الوكيل الإخباري- باشرت بلدية الكرك الكبرى، اليوم الأحد، بتجهيز غرفة عمليات مركزية مخصصة لإدارة الأزمات والطوارئ، مزودة بأجهزة اتصال لاسلكية وخرائط ولوحات تفاعلية ونظام مناوبات على مدار الساعة بما يعزز جاهزيتها للتعامل مع الأزمات.

وقال رئيس لجنة البلدية محمد المناصير، إن الغرفة تم تجهيزها بنظام خرائط حي ومتطور يتيح متابعة مواقع العبارات والأودية والشوارع الرئيسة والمناطق الحساسة، ما يمكن فرق الطوارئ من سرعة الاستجابة ورفع كفاءة التعامل الميداني خلال حالات الطقس والظروف الاستثنائية.