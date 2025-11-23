الأحد 2025-11-23 11:24 ص
 

الاردن .. انقلاب حاد على حالة الطقس وامطار رعدية بهذا الموعد

زخات من أمطار الخير الاثنين في هذه المناطق
امطار
 
الأحد، 23-11-2025 08:42 ص
الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   يكون الطقس يوم غدٍ الاثنين، معتدلًا بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتكون مثيرة للغبار، وبخاصة في مناطق البادية.اضافة اعلان


ومع ساعات الليل المتأخرة، تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة ويتوقع بإذن الله زخات متفرقة من المطر في أجزاء من المناطق الغربية من المملكة قد يصحبها الرعد أحياناً، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار.

أما الثلاثاء، تنخفض درجات الحرارة، وتكون الأجواء غير مستقرة مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية وتهطل بإذن الله مع ساعات الصباح الباكر زخات متفرقة من المطر في أجزاء متفرقة من المناطق الغربية من المملكة يصحبها الرعد أحيانا، وتدريجيا يمتد هطول زخات المطر ليشمل مناطق متفرقة من المملكة على فترات، ومع ساعات المساء والليل تضعف فرص هطول المطر وتميل الأجواء إلى الاستقرار، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتكون مثيرة للغبار.

ويكون الطقس الأربعاء، لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شرقية خفيفة السرعة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

الوكيل الإخباري- بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 587 دينارا والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 660 دينارا اليوم الأحد وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات .

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم

وزارة الصناعة والتجارة والتموين

أخبار محلية الصناعة والتجارة تبدأ حملتها الرقابية بالتزامن مع الجمعة البيضاء

رئيس الوزراء جعفر حسان، في مستشفى الزرقاء الحكومي

أخبار محلية حسّان يوجّه بتسريع أعمال الصيانة لمستشفى الزرقاء الحكومي

بنك صفوة الإسلامي الراعي البرونزي لمؤتمر ومعرض التقدم والابتكار والتكنولوجيا بالأمن السيبراني

أخبار الشركات بنك صفوة الإسلامي الراعي البرونزي لمؤتمر ومعرض التقدم والابتكار والتكنولوجيا بالأمن السيبراني

غزة

فلسطين مصادر إسرائيلية: واشنطن قد تستغرق شهورا لتقرر تشكيل قوة دولية بغزة

الأمم المتحدة: عدد المستوطنين الإسرائيليين بالضفة الغربية 737 ألف

أخبار محلية الأمم المتحدة: الأردن يقود واحدة من أفضل تجارب التحديث

تعبيرية

أخبار الشركات التداول وفقًا للشريعة الإسلامية: حسابات إسلامية للمستثمرين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أما أسعار بيع الذهب للعيارات الأخرى، فقد سجل سعر غرام عيار (24) في محال الصاغة 94.60 دينارا، في حين بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار (18) 73.10 دينارا، وعيار (14) بلغ سعره 56.10 دينارا.

اقتصاد محلي كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأحد



 
 





الأكثر مشاهدة