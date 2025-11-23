الاردن .. انقلاب حاد على حالة الطقس وامطار رعدية بهذا الموعد

08:42 ص

يكون الطقس يوم غدٍ الاثنين، معتدلًا بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتكون مثيرة للغبار، وبخاصة في مناطق البادية.





ومع ساعات الليل المتأخرة، تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة ويتوقع بإذن الله زخات متفرقة من المطر في أجزاء من المناطق الغربية من المملكة قد يصحبها الرعد أحياناً، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار.



أما الثلاثاء، تنخفض درجات الحرارة، وتكون الأجواء غير مستقرة مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية وتهطل بإذن الله مع ساعات الصباح الباكر زخات متفرقة من المطر في أجزاء متفرقة من المناطق الغربية من المملكة يصحبها الرعد أحيانا، وتدريجيا يمتد هطول زخات المطر ليشمل مناطق متفرقة من المملكة على فترات، ومع ساعات المساء والليل تضعف فرص هطول المطر وتميل الأجواء إلى الاستقرار، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتكون مثيرة للغبار.



ويكون الطقس الأربعاء، لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شرقية خفيفة السرعة.