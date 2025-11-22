ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن السبت

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب محليا، اليوم السبت، 70 قرشا للغرام، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.



وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا بين المواطنين 82.6 دينارا.



وتاليا التفاصيل:

اضافة اعلان