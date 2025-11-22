السبت 2025-11-22 03:56 م
 

ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن السبت

السبت، 22-11-2025 10:26 ص

الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار الذهب محليا، اليوم السبت، 70 قرشا للغرام، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا بين المواطنين 82.6 دينارا.

وتاليا التفاصيل:

Image1_1120252210258296860429.jpg

 
 
















