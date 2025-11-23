وفد من حماس في القاهرة لمناقشة خروقات اتفاق وقف إطلاق النار

الوكيل الإخباري- ذكر مصدر أمني مصري ومصدر من حركة (حماس) أن وفدا من الحركة وصل إلى القاهرة الأحد للقاء وسطاء بشأن الحرب في غزة، في الوقت الذي تواصل فيه كل من إسرائيل وحماس تبادل الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار.

اضافة اعلان



وقال مصدر من حماس، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الوفد سيناقش "الخروقات المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار".



وتتوسط مصر وقطر والولايات المتحدة بين حماس وإسرائيل، مما أدى إلى وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ الشهر الماضي.



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد صرّح بأن الجيش اغتال خمسة من كبار قادة حماس السبت، مشيرا إلى أن ذلك جاء ردا على إرسال حماس مسلحا إلى الأراضي الخاضعة لسيطرة إسرائيل في غزة لمهاجمة جنود.