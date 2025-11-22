جهاز في بيتك يرفع فاتورة الكهرباء.. كيف يستهلك الطاقة دون أن تشعر؟

الأسباب الحقيقية لارتفاع فاتورة الكهرباء تتعلق باستخدام الثلاجة نفسها، من أبرزها:
فتح الباب بشكل متكرر.
وضع الطعام ساخنًا مباشرة داخل الثلاجة.
تحميل الثلاجة بشكل خاطئ أو فرط التخزين.
ضبط الحرارة على مستويات منخفضة جدًا.
تراكم الثلج أو انسداد المكثف.
وضع الثلاجة في أماكن ساخنة أو قريبة من الشمس.
نصائح لتقليل استهلاك الكهرباء:
ضبط درجة حرارة الثلاجة على 4–6° مئوية والفريزر على -18° مئوية.
ترك الطعام ليبرد قبل وضعه في الثلاجة.
تنظيف ملفات المكثف وأختام الأبواب مرتين سنويًا.
عدم فرط تحميل الثلاجة لضمان دوران الهواء.
متابعة استهلاك الطاقة باستخدام مقابس ذكية أو أجهزة قياس حرارة رقمية.
