جهاز في بيتك يرفع فاتورة الكهرباء.. كيف يستهلك الطاقة دون أن تشعر؟

الوكيل الإخباري- مع ارتفاع أسعار الكهرباء، انتشرت شائعة تقول إن المغناطيسات الزخرفية على أبواب الثلاجات تسبب زيادة استهلاك الكهرباء. لكن شركة Bosch وشركة LG أكدت أن هذه المغناطيسات لا تؤثر على كفاءة التبريد أو استهلاك الطاقة، حيث أن الحقول المغناطيسية الناتجة عنها ضعيفة جدًا ولا تؤثر على المكونات الحرارية أو الحديدية للثلاجة.

الأسباب الحقيقية لارتفاع فاتورة الكهرباء تتعلق باستخدام الثلاجة نفسها، من أبرزها:

فتح الباب بشكل متكرر.

وضع الطعام ساخنًا مباشرة داخل الثلاجة.

تحميل الثلاجة بشكل خاطئ أو فرط التخزين.

ضبط الحرارة على مستويات منخفضة جدًا.

تراكم الثلج أو انسداد المكثف.

وضع الثلاجة في أماكن ساخنة أو قريبة من الشمس.



نصائح لتقليل استهلاك الكهرباء:

ضبط درجة حرارة الثلاجة على 4–6° مئوية والفريزر على -18° مئوية.

ترك الطعام ليبرد قبل وضعه في الثلاجة.

تنظيف ملفات المكثف وأختام الأبواب مرتين سنويًا.

عدم فرط تحميل الثلاجة لضمان دوران الهواء.

متابعة استهلاك الطاقة باستخدام مقابس ذكية أو أجهزة قياس حرارة رقمية.