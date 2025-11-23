الحكومة توافق على نظام تنظيمي جديد لوزارة العمل لتعزيز فعالية التفتيش

06:50 م

الوكيل الإخباري- وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري لوزارة العمل لسنة 2025، تمهيداً لإرساله لديوان التشريع والرأي.





ويهدف النظام إلى تنظيم الأعمال وفق مهام واضحة، وتطوير خطة مؤسسية للتفتيش وتحسين الأداء وفق أفضل الممارسات، وضمان جودة الخدمات والإجراءات الإدارية.