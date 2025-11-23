رئاسة الوزراء تطلق الاثنين ورش عمل لخارطة تحديث القطاع العام

الوكيل الإخباري- تبدأ في رئاسة الوزراء، الاثنين، ورش عمل حول البرنامج التنفيذي الثاني لخارطة طريق تحديث القطاع للأعوام 2026 - 2029، وتستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، بمشاركة خبراء ومختصين من القطاعين العام والخاص؛ للاطلاع ومناقشة البرنامج المنوي الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة.

وتفتتح وزيرة دولة لتطوير القطاع العام المهندسة بدرية البلبيسي أولى الورش يوم غد، والتي تتحدث عن مكون الخدمات والإجراءات الحكومية ومكون البيانات والتقنيات الناشئة، تليها جلسة بعد غد الثلاثاء بعنوان "مكون الحوكمة والبيئة التنظيمية ومكون الموارد البشرية والقيادات ومكون الثقافة المؤسسية"، على أن تختتم الورش يوم الأربعاء المقبل بجلسة" مكون السياسات والتشريعات ومكون كفاءة الإنفاق".



وكانت رئاسة الوزراء عقدت سبع جلسات نقاشية للتحضير للبرنامج التنفيذي الثاني لخارطة طريق تحديث القطاع العام، إضافة إلى سلسلة من اللقاءات التفاعلية مع الأمناء والمدراء العامين في الوزارات والمؤسسات الحكومية؛ لمناقشة توصياتهم ومقترحاتهم لضمان انسجام المبادرات والأهداف التي يتضمنها البرنامج التنفيذي الثاني للخارطة.