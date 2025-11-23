مؤسسة الحسين للسرطان تكرّم طلبة "التوجيهي" ممن يتلقون العلاج في المركز

الوكيل الإخباري- كرّمت مؤسسة الحسين للسرطان مجموعة من طلبة الثانوية العامة (التوجيهي) لعام 2025، ممن يتلقون العلاج في مركز الحسين للسرطان، وذلك بدعم من شركة زين الأردن – الراعي الرسمي لبرنامج "التوجيهي"، ووزارة التربية والتعليم.

اضافة اعلان



وأكدت مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان، السيدة نسرين قطامش، خلال الحفل، أهمية دعم الطلبة المرضى ومساندتهم في مواصلة تحصيلهم العلمي، معربة عن شكرها لشركة زين الأردن على دعمها المستمر لسنوات طويلة ومساهمتها الفاعلة في تحفيز الطلبة لتحقيق طموحاتهم. وقالت:

"نحرص في المؤسسة على توفير كل ما يلزم من دعم وموارد لضمان بيئة تعليمية ملائمة تساعد الطلبة على التفوق والنجاح في مسيرتهم الأكاديمية، بالتوازي مع تلقيهم العلاج."



من جانبه، أعرب المدير التنفيذي لدائرة الإعلام والاتصال وإدارة الاستدامة في شركة زين الأردن، طارق البيطار، عن فخر واعتزاز الشركة بدعم طلبة الثانوية العامة من مرضى المركز منذ أعوام، ممن يشكلون أمثلة على الإصرار والمثابرة لتحقيق الأهداف، مؤكداً حرص الشركة على دعم هذا البرنامج الهام في إطار شراكتها الممتدة مع مؤسسة الحسين للسرطان بهدف تذليل العقبات وتعزيز المسيرة التعليمية للطلبة من مرضى المركز وضمان مواصلة رحلتهم التعليمية.