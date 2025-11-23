بعد ضجة "المغارة المليئة بالذهب".. مصادر تكشف ما وُجد فعلياً في سوريا – فيديو

الوكيل الإخباري- شهدت بلدة الحارة في ريف درعا الجنوبي حالة من الجدل بعد انتشار مقاطع مصوّرة قيل إنها توثّق العثور على "مغارة مليئة بالذهب". الفيديوهات، التي أظهرت مشاهد مظلمة لقطع يُزعم أنها ذهبية، تبيّن لاحقًا أنها بلا مصدر موثوق.

اضافة اعلان



وائل الزامل، مدير منطقة الصنمين، نفى صحة هذه المزاعم، مؤكدًا أنّ ما اكتُشف مجرد فتحة صغيرة ظهرت خلال أعمال حفر في قبو أحد المنازل، دون أي دلائل على وجود ذهب أو كنوز. وأشار إلى أن فريقًا مختصًا من الآثار يتجه لإجراء كشف ميداني لتحديد طبيعة الموقع.



الازدحام الكبير حول المكان دفع قوات الأمن إلى تفريق الحشود بإطلاق النار في الهواء لمنع التدافع. ودعا الزامل الأهالي ووسائل الإعلام إلى عدم الانجرار خلف الشائعات، خصوصًا مع انتشار مقاطع مفبركة.



كما ذكرت صحيفة "الوطن" نقلًا عن شهود عيان أنّه لم يُعثر على أي شيء ذهبي حتى الآن، لافتةً إلى أنّ الحارة منطقة ذات طابع أثري، وأن الحديث عن وجود مدينة قديمة تحتها ما يزال بحاجة إلى إثبات علمي.



الله يحفظنا من عين المصريين الحسودين🙏🏼



العثور على مدافن ذهب وكانها مغارة علي بابا في

وحضور مليوني جماهيري ورسمي للدولة



بذهاب الطغمة النّصيرية المُفسدة من الحكم

بارك الله بهذه البلاد وأهلها المسلمين



( اللهم نعوذ بك من حسد الفسيخ👁️ ماشاء الله اللهم بارك ..الله يحفظنا من عين المصريين الحسودين🙏🏼العثور على مدافن ذهب وكانها مغارة علي بابا في #درعا تماثيل/ كنوزوحضور مليوني جماهيري ورسمي للدولةبذهاب الطغمة النّصيرية المُفسدة من الحكمبارك الله بهذه البلاد وأهلها المسلمين( اللهم نعوذ بك من حسد الفسيخ👁️ pic.twitter.com/JcOplX1KEv November 22, 2025

لبنان 24