بعد ضجة "المغارة المليئة بالذهب".. مصادر تكشف ما وُجد فعلياً في سوريا – فيديو

وائل الزامل، مدير منطقة الصنمين، نفى صحة هذه المزاعم، مؤكدًا أنّ ما اكتُشف مجرد فتحة صغيرة ظهرت خلال أعمال حفر في قبو أحد المنازل، دون أي دلائل على وجود ذهب أو كنوز. وأشار إلى أن فريقًا مختصًا من الآثار يتجه لإجراء كشف ميداني لتحديد طبيعة الموقع.
الازدحام الكبير حول المكان دفع قوات الأمن إلى تفريق الحشود بإطلاق النار في الهواء لمنع التدافع. ودعا الزامل الأهالي ووسائل الإعلام إلى عدم الانجرار خلف الشائعات، خصوصًا مع انتشار مقاطع مفبركة.
كما ذكرت صحيفة "الوطن" نقلًا عن شهود عيان أنّه لم يُعثر على أي شيء ذهبي حتى الآن، لافتةً إلى أنّ الحارة منطقة
ماشاء الله اللهم بارك ..— 💜 ♡𝐌𝐚𝐲 𝐌𝐮𝐬𝐭𝐚𝐟𝐚💜♡ (@mayaomwya) November 22, 2025
الله يحفظنا من عين المصريين الحسودين🙏🏼
العثور على مدافن ذهب وكانها مغارة علي بابا في #درعا تماثيل/ كنوز
وحضور مليوني جماهيري ورسمي للدولة
بذهاب الطغمة النّصيرية المُفسدة من الحكم
بارك الله بهذه البلاد وأهلها المسلمين
( اللهم نعوذ بك من حسد الفسيخ👁️ pic.twitter.com/JcOplX1KEv
يا اخوان ما صحة هذا الخبر اهلنا في #درعا— اَلـحِفيد (@haafed22) November 22, 2025
وجود مغارة في الحارة تحتوي على ذهب ؟ #الحارة_مغارة_أثرية pic.twitter.com/kDhitA9zd2
-
أخبار متعلقة
-
القيادة في الشتاء: خطوات لتقليل وهج المصابيح وحماية عينيك
-
شاهد امرأة تدخل موسوعة غينيس لـ"أضخم شعر طبيعي" أفريقي
-
اكتشاف تابوت روماني نادر يحوي رفات شابة لم يُمس منذ 1700 عام (صور)
-
احتجاز وتعذيب.. أب يحبس ابنته عامين ويجوعها حتى تحولت لهيكل عظمي في امريكا
-
أميركا تبدأ سباق صناعة الصواريخ الاعتراضية في الفضاء
-
حادث غريب في سماء أمريكا: طائرة ركاب تصطدم بمنطاد طقس
-
باستخدام الذكاء الاصطناعي .. علماء يحلون لغز "الزلازل الغامضة" قرب بركان سانتوريني
-
جهاز في بيتك يرفع فاتورة الكهرباء.. كيف يستهلك الطاقة دون أن تشعر؟