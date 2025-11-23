الإثنين 2025-11-24 03:27 ص
 

بعد ضجة "المغارة المليئة بالذهب".. مصادر تكشف ما وُجد فعلياً في سوريا – فيديو

تع
تعبيرية
 
الأحد، 23-11-2025 11:26 ص

الوكيل الإخباري-   شهدت بلدة الحارة في ريف درعا الجنوبي حالة من الجدل بعد انتشار مقاطع مصوّرة قيل إنها توثّق العثور على "مغارة مليئة بالذهب". الفيديوهات، التي أظهرت مشاهد مظلمة لقطع يُزعم أنها ذهبية، تبيّن لاحقًا أنها بلا مصدر موثوق.

اضافة اعلان


وائل الزامل، مدير منطقة الصنمين، نفى صحة هذه المزاعم، مؤكدًا أنّ ما اكتُشف مجرد فتحة صغيرة ظهرت خلال أعمال حفر في قبو أحد المنازل، دون أي دلائل على وجود ذهب أو كنوز. وأشار إلى أن فريقًا مختصًا من الآثار يتجه لإجراء كشف ميداني لتحديد طبيعة الموقع.


الازدحام الكبير حول المكان دفع قوات الأمن إلى تفريق الحشود بإطلاق النار في الهواء لمنع التدافع. ودعا الزامل الأهالي ووسائل الإعلام إلى عدم الانجرار خلف الشائعات، خصوصًا مع انتشار مقاطع مفبركة.


كما ذكرت صحيفة "الوطن" نقلًا عن شهود عيان أنّه لم يُعثر على أي شيء ذهبي حتى الآن، لافتةً إلى أنّ الحارة منطقة ذات طابع أثري، وأن الحديث عن وجود مدينة قديمة تحتها ما يزال بحاجة إلى إثبات علمي.

 

 

 

لبنان 24  

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ب

عربي ودولي واشنطن تتهم كييف بتسريب خطة السلام وتجبرها على تقديم اعتذار علني

رسميًا: "جحا" تميمة كأس العرب 2025 في قطر

ترند رسميًا: "جحا" تميمة كأس العرب 2025 في قطر

ل

طب وصحة طبيبة: التدخين يزيد خطر متلازمة الأيض ويستلزم الإقلاع التام

الحكومة تعدل قانون وادي الأردن لتعزيز حماية المياه وتسهيل الاستثمار

أخبار محلية الحكومة تعدل قانون وادي الأردن لتعزيز حماية المياه وتسهيل الاستثمار

ستارمر وترامب يبحثان عملية التسوية السلمية في أوكرانيا

عربي ودولي ستارمر وترامب يبحثان عملية التسوية السلمية في أوكرانيا

ل

طب وصحة حقيقة العلاقة بين طقطقة الأصابع والتهاب المفاصل

ارتفاع مخزون القمح والشعير إلى 2.3 مليون طن قبل نهاية العام

أخبار محلية ارتفاع مخزون القمح والشعير إلى 2.3 مليون طن قبل نهاية العام

ل

طب وصحة كيف تؤثر البكتيريا المنزلية على صحتنا؟



 
 





الأكثر مشاهدة