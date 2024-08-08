التنمية الاجتماعية: 9377 معاملة تأمين صحي للأسر الفقيرة أنجزت خلال تموز

وقالت هاكوز، اليوم الخميس، إن الوزارة تستقبل طلبات الحصول على خدمة التأمين الصحي للأسر الفقيرة وفقاً للأسس والشروط المحددة للاستفادة منها، من خلال مديريات التنمية الاجتماعية في جميع أنحاء المملكة، وطلبات الاستفادة من قروض الأسر المنتجة، من خلال أقسام تعزيز الإنتاجية ومراكز تنمية المجتمع المحلي التابعة للوزارة، وصناديق الإئتمان في الجمعيات الخيرية.
وأشارت إلى أنه بعد استقبال طلبات الاستفادة من قروض الأسر المنتجة يصار إلى دراستها من حيث تطابق الشروط المعتمدة عليها وإقامتها بهدف توفير مصدر دخل إضافي للأسر المستهدفة، وتحسين ظروفها الاقتصادية، وتوفير فرص عمل جديدة لأفرادها.
وأكدت هاكوز أن إقامة المشاريع الإنتاجية لا تؤثر على استحقاق الأسر المستفيدة من البرنامج التي تتقاضى المعونة النقدية من صندوق المعونة الوطنية لمدة عامين، بحسب التعليمات النافذة.
وأوضحت أن الوزارة من خلال المديريات الميدانية تستقبل طلبات صيانة أو إنشاء أو شراء مساكن للأسر الفقيرة، وفقاً للأسس المعتمدة لهذه الغاية، حيث تجري دراستها، وإدراجها على قوائم الاستفادة حسب الترتيب، لحين توفر المخصصات اللازمة لهذه الخدمات.
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