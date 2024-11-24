الجمارك: تمديد الدوام للتخليص على السيارات الكهربائية

الوكيل الإخباري- أكد مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك المهندس جلال القضاة جاهزية الدائرة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الأخير القاضي بتخفيض الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية.

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وقال القضاة في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن الدائرة عززت الأقسام المعنية في المنطقة الحرة بمخمنين ومعاينين، وسيتم اتخاذ قرار بتمديد الدوام يوما بيوم بحسب طبيعة وحجم العمل المطلوب إنجازه إذا اقتضت طبيعة العمل ذلك، موضحا أنه سيتم إنجاز كافة المعاملات المقدمة يوميا، ولن يتم تأخير أي معاملة تستوفي شروطها.



وبين القضاة أنه أوعز لمدير مركز المنطقة الحرة بتشكيل خلية أزمة من الدائرة والجهات الحكومية ذات العلاقة وهيئة مستثمري المناطق الحرة وشركات التخليص والجهات المعنية بعملية التخليص للوقوف على أية معيقات تواجه عملية التخليص على السيارات، مشيرا إلى أن الدائرة متمرسة بهذا العمل والكوادر الجمركية على أتم جاهزية، ولها تجارب مماثلة للعمل تحت الضغط.



وفيما يتعلق برد الرسوم للحالات التي دفعت بحسب النظام السابق.



وأوضح أنه مجرد تقديم استدعاء للمركز الذي جرى التخليص فيه سواء من قبله أو من قبل المخلص المفوض، فسيتم إعطائه الأولوية والسرعة لاسترداد مبلغ الفرق بين 40 بالمئة و20 بالمئة وبين 55 و27.5 بالمئة.



ودعا المواطنين والتجار بسرعة مراجعة الدائرة، وعدم تأخير إجراء معاملاتهم للفترة الأخيرة من عمر القرار والتي تنتهي في 31 كانون الأول المقبل.