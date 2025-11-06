الإفراج الخاطئ عن سجينين يفجّر انتقادات حادة لإدارة السجون في بريطانيا

وأوضحت شرطة لندن أن أحد المفرج عنهم بالخطأ جزائري يبلغ 24 عامًا، أُطلق سراحه أواخر أكتوبر، ولم يُبلَّغ الأمن بالحادثة إلا بعد 6 أيام. وفي واقعة منفصلة، تبحث الشرطة عن سجين آخر أُفرج عنه من السجن نفسه عن طريق الخطأ.
