الإفراج الخاطئ عن سجينين يفجّر انتقادات حادة لإدارة السجون في بريطانيا

الوكيل الإخباري- فتحت الشرطة البريطانية تحقيقًا واسعًا بعد حادثتين جديدتين للإفراج بالخطأ عن سجينين من سجن واندسوورث جنوب غرب لندن، ما زاد الانتقادات الموجهة لأداء مصلحة السجون.

وأوضحت شرطة لندن أن أحد المفرج عنهم بالخطأ جزائري يبلغ 24 عامًا، أُطلق سراحه أواخر أكتوبر، ولم يُبلَّغ الأمن بالحادثة إلا بعد 6 أيام. وفي واقعة منفصلة، تبحث الشرطة عن سجين آخر أُفرج عنه من السجن نفسه عن طريق الخطأ.

وتثير هذه الأخطاء المتكررة مخاوف بشأن كفاءة إدارة السجون البريطانية، وسط ضغوط متزايدة على وزارة العدل لتوضيح أسباب الخلل واتخاذ إجراءات تحول دون تكرارها.