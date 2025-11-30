الأحد 2025-11-30 07:52 ص

الجيش ينعى محمد البطاينة

القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي
الأحد، 30-11-2025 06:22 ص
الوكيل الإخباري- ينعى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، وكافة منتسبي الجيش، العميد المتقاعد محمد فالح سليم البطاينة الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى.اضافة اعلان


سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
 
 


