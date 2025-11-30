الجيش ينعى محمد البطاينة

06:22 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/755597 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- ينعى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، وكافة منتسبي الجيش، العميد المتقاعد محمد فالح سليم البطاينة الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى. اضافة اعلان





سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

تم نسخ الرابط





