الحكومة: الجيش سيسهم بجزء من تجهيز مدينة عمرة و 10% من أراضي المشروع لصالحه

وسيتمّ تخصيص 10% من الأراضي في مشروع مدينة عمرة لصالح القوات المسلحة الأردنية، وستسهم القوَّات المسلَّحة بجزء من أعمال التطوير وفي تجهيز البنية التحتية من خلال سلاح الهندسة.
-
أخبار متعلقة
-
مدير الأمن العام يكرّم كبار الضبّاط المتقاعدين تقديراً لجهودهم المخلصة
-
الحكومة: مدينة عمرة لن تكون عاصمة جديدة ولا إداريَّة
-
مشاريع المرحلة الأولى في مدينة عمرة
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
تفاصيل مشروع مدينة عمرة
-
الحكومة تطلق مشروع مدينة عمرة
-
سلطة وادي الأردن تعقد ورشة عمل متخصصة لعرض أداة تقييم مخاطر السدود
-
الأردن يعزي سريلانكا