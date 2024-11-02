الحكومة تحذر المواطنين بشأن الأجسام التي قد تسقط على الأرض

الوكيل الإخباري- حث وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني المواطنين على توخي الحذر في التعامل مع تداعيات الأحداث الإقليمية، وتجنب تداول الشائعات أو نشر صور ومقاطع غير موثوقة، والالتزام بتعليمات الجهات العسكرية والأمنية والمدنية بشأن التعامل مع الأجسام التي قد تسقط على الأرض.

اضافة اعلان