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الحكومة تحذر المواطنين بشأن الأجسام التي قد تسقط على الأرض

رئاسة الوزراء
رئاسة الوزراء
السبت، 02-11-2024 03:32 م

الوكيل الإخباري-   حث وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني المواطنين على توخي الحذر في التعامل مع تداعيات الأحداث الإقليمية، وتجنب تداول الشائعات أو نشر صور ومقاطع غير موثوقة، والالتزام بتعليمات الجهات العسكرية والأمنية والمدنية بشأن التعامل مع الأجسام التي قد تسقط على الأرض.

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وأوصى بالابتعاد عن موقع سقوط أي جسم، نظراً لاحتمال احتوائه على مواد خطرة، والإسراع في إبلاغ الجهات الرسمية بموقعه ليتم التعامل معه وفق الإجراءات الأمنية والوقائية لضمان السلامة العامة.

 
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