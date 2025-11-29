أمطار قادمة إلى المملكة في هذا الموعد- تفاصيل

ويطرأ يوم الاثنين انخفاض آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس مائلًا للبرودة وغائمًا جزئيًا في أغلب المناطق، ومعتدل الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
