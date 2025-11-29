السبت 2025-11-29 07:09 م

أمطار قادمة إلى المملكة في هذا الموعد- تفاصيل

تعبيرية
السبت، 29-11-2025 03:57 م

الوكيل الإخباري- قالت إدارة الأرصاد الجوية،إنه  يطرأ يوم غدٍ الأحد انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس مائلًا للبرودة وغائمًا جزئيًا إلى غائم في أغلب المناطق، ومعتدل الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة ويتوقع هطول زخات من المطر في أجزاء من مناطق شمال غرب المملكة، قد تمتد أحيانًا إلى أجزاء من المناطق الوسطى، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ويطرأ يوم الاثنين انخفاض آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس مائلًا للبرودة وغائمًا جزئيًا في أغلب المناطق، ومعتدل الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

 
 


