أمطار قادمة إلى المملكة في هذا الموعد- تفاصيل

الوكيل الإخباري- قالت إدارة الأرصاد الجوية،إنه يطرأ يوم غدٍ الأحد انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس مائلًا للبرودة وغائمًا جزئيًا إلى غائم في أغلب المناطق، ومعتدل الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة ويتوقع هطول زخات من المطر في أجزاء من مناطق شمال غرب المملكة، قد تمتد أحيانًا إلى أجزاء من المناطق الوسطى، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

