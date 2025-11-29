البرلمان العربي يدعو لشراكات مستدامة بين ضفتي المتوسط

10:28 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/755585 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، إن التعاون الاقتصادي بين ضفتي المتوسط لم يعد خيارًا بل هو ضرورة لا غنى عنها، تُحتّم الانتقال من التعاون التقليدي إلى شراكات استراتيجية مستدامة تقوم على مشروعات تنموية كبرى. اضافة اعلان





ودعا اليماحي في كلمة أمام قمة رؤساء البرلمانات بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، والتي عقدت بمقر مجلس النواب المصري بالقاهرة، إلى فتح آفاق أرحب للاستثمار المتبادل، وتعزيز التجارة، وتمكين القطاع الخاص، ودعم سلاسل الإنتاج والتوريد بين جانبي المتوسط، مشيرًا إلى أن النمو الاقتصادي المستدام هو الأساس الحقيقي للاستقرار وهو الضمانة الفعلية لتعزيز التنمية وخلق حياة أفضل للأجيال الحالية والقادمة.

تم نسخ الرابط





