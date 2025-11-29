البرلمان العربي يدعو لشراكات مستدامة بين ضفتي المتوسط

ودعا اليماحي في كلمة أمام قمة رؤساء البرلمانات بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، والتي عقدت بمقر مجلس النواب المصري بالقاهرة، إلى فتح آفاق أرحب للاستثمار المتبادل، وتعزيز التجارة، وتمكين القطاع الخاص، ودعم سلاسل الإنتاج والتوريد بين جانبي المتوسط، مشيرًا إلى أن النمو الاقتصادي المستدام هو الأساس الحقيقي للاستقرار وهو الضمانة الفعلية لتعزيز التنمية وخلق حياة أفضل للأجيال الحالية والقادمة.
-
أخبار متعلقة
-
ماكرون يستقبل زيلينسكي الاثنين في باريس
-
أوكرانيا تهاجم سفينتين روسيتين قبالة سواحل تركيا
-
ترامب يدعو للتعامل مع مجال فنزويلا الجوي على أنه "مغلق بالكامل"
-
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في إندونيسيا إلى 300
-
محطة نفط روسية تعلّق عملياتها عقب هجوم بزوارق مسيّرة
-
شركات طيران تعلن تأثر رحلاتها الجوية بعد استدعاء طائرات إيرباص A320
-
الخارجية الأميركية توقف إصدار التأشيرات لجميع المسافرين بجوازات أفغانية
-
سوريا: الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة محاولة استفزازية لجر البلاد إلى مواجهة عسكرية