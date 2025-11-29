السبت 2025-11-29 10:11 م

أكثر من 100 ألف زائر لمهرجان الزيتون منذ انطلاقه

مهرجان الزيتون
مهرجان الزيتون الوطني
السبت، 29-11-2025 08:48 م

الوكيل الإخباري-   قال مدير مهرجان الزيتون الوطني، عبدالله القضاة، السبت، إن عدد زوار المهرجان تجاوز 100 ألف زائر منذ انطلاقه.

وأضاف القضاة أن هناك كثافة كبيرة في عدد الزوار، مؤكدا أن هذا الإقبال جاء نتيجة لثقة المستهلك في المنتجات المتوفرة في مهرجان الزيتون.


وأشار إلى أن المهرجان يشكل منصة اقتصادية لدعم المزارعين وتسويق منتجاتهم، مضيفا أن المهرجان شهد العديد من قصص النجاح على أرض الواقع.


وبيّن القضاة أن الأعداد الكبيرة من الزوار انعكست بشكل إيجابي وكبير من خلال التواصل مع المشاركين في المهرجان، مؤكدا أن ردود الفعل كانت إيجابية بشكل كبير على المبيعات، والنتائج كانت مرضية للجميع.


وقال: "نحن في مرحلة استلام معرضين دائمين في عمّان وإربد لتسويق المنتجات الزراعية على مدار العام لجميع المزارعين".

 
 


