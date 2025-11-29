أكثر من 100 ألف زائر لمهرجان الزيتون منذ انطلاقه

وأضاف القضاة أن هناك كثافة كبيرة في عدد الزوار، مؤكدا أن هذا الإقبال جاء نتيجة لثقة المستهلك في المنتجات المتوفرة في مهرجان الزيتون.
وأشار إلى أن المهرجان يشكل منصة اقتصادية لدعم المزارعين وتسويق منتجاتهم، مضيفا أن المهرجان شهد العديد من قصص النجاح على أرض الواقع.
وبيّن القضاة أن الأعداد الكبيرة من الزوار انعكست بشكل إيجابي وكبير من خلال التواصل مع المشاركين في المهرجان، مؤكدا أن ردود الفعل كانت إيجابية بشكل كبير على المبيعات، والنتائج كانت مرضية للجميع.
وقال: "نحن في مرحلة استلام معرضين دائمين في عمّان وإربد لتسويق المنتجات الزراعية على مدار العام لجميع المزارعين".
-
أخبار متعلقة
-
وزير الدولة للشؤون القانونية: الحكومة تحيل القوانين إلى مجلس النواب وفقا للاحتياجات
-
خبيرة: مدينة عمرة ستوفر آلاف فرص العمل
-
اختتام المسابقة الوطنية للتصميم والتكنولوجيا في معهد اليوبيل
-
مجلس نقابة الصحفيين يناقش الفرص الاستثمارية المتاحة
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين يومي الأحد والاثنين
-
وزير الزراعة ونظيره الفلسطيني يبحثان تعزيز التعاون المشترك
-
رئيس سلطة البترا يبحث والسفير الأميركي آفاق التعاون المشترك
-
بلدية غرب إربد تنضم إلى ميثاق ميلانو للغذاء الحضري