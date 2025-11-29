زين الأردن تحصد جائزة "أفضل مبادرة للتحوّل الرقمي في قِطاع الاتصالات" عن مبادرتها المُبتكرة (Agentic AI)

الوكيل الإخباري- حصدت شركة زين الأردن جائزة "أفضل مبادرة للتحوّل الرقمي في قِطاع الاتصالات" لعام 2025، عن مبادرتها المبتكرة ( (Agentic AI، وذلك ضمن جوائزGlobal Economics Awards التي تمنحها مجلة Global Economics البريطانية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية العالمية.

وتأتي هذه الجائزة تقديراً لجهود شركة زين الأردن في ترسيخ التحول الرقمي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن مختلف عملياتها التشغيلية والخدمية وبما ينعكس إيجاباً على كفاءة الأداء وجودة التجربة، لا سيّما في عملياتها التشغيلية، وذلك عبر مبادرة (Agentic AI) القائمة على الذكاء الاصطناعي المُستدام والمستقل والتحليل المتقدم للبيانات، كما تُرسّخ الجائزة مسيرة الشركة في قيادة التحول الرقمي بقطاع الاتصالات الوطني ومكانتها كشركة رائدة في الابتكار وتبني التقنيات المستقبلية لخدمة زبائنها في مختلف أنحاء المملكة، والاستثمار بأحدث ما توصّلت إليه التكنولوجيا لخدمة المجتمع وتعزيز تجربة زبائنها وإثرائها، إذ تُعدّ هذه الجائزة إنجازاً جديداً يضاف إلى رصيد إنجازات الشركة، ودافعاً لمواصلة مسيرتها في إطلاق المزيد من المبادرات والحلول الرقمية المبتكرة، بما يسهم في دعم مسيرة التحول الرقمي في الأردن وتعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي للابتكار والتحول الرقمي.



وتمكّنت الشركة من تحقيق نتائج ايجابية ملموسة على مستوى الأداء والإنتاجية والحوكمة، لترسّخ مكانتها كشركة اتصالات رائدة في توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الابتكار والاستدامة في قِطاع الاتصالات والتكنولوجيا، ولتواصل تعزيز ثقافة الابتكار واعتماد التقنيات المستقبلية في مختلف عملياتها، وقد أسهمت مُبادرة (Agentic AI) بتقليص مدة معالجة الطلبات الداخلية بنسبة 80%، ورفع معدل رضا المستخدمين الداخليين بنسبة وصلت إلى 95%، فيما عملت على توفير أكثر من 1000 ساعة عمل سنوياً، وتعزيز سرعة الاستجابة للسوق واتخاذ القرارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.



وأعربت شركة زين الأردن عن فخرها بهذه الجائزة التي تُسهم في تعزيز وترسيخ مكانة المملكة على خارطة الابتكار والتقدّم التكنولوجي في المنطقة، حيث يُجسّد فوزها بالجائزة إحدى ثمار جهودها المتواصلة في الاستثمار بأحدث ما توصّلت إليه التكنولوجيا من حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع وتعزيز تجربة زبائنها وإثرائها.