"الاتحاد من أجل المتوسط" يشدد على إدامة وقف النار بغزة

الوكيل الإخباري- رحب وزراء خارجية الاتحاد من أجل المتوسط بقرار مجلس الأمن رقم 2803 والخطة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الحرب على غزة، مشددين على ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق وتنفيذ المرحلة الثانية من الخطة، وإيجاد مسار سياسي جادّ لتحقيق السلام العادل والدائم على أساس حل الدولتين.



وأعرب الوزراء في بيان مشترك صادر عن المنتدى الإقليمي العاشر لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط، والذي ترأسه نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ‎ونائب رئيسة المفوّضية الأوروبية والممثّلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، في برشلونة أمس، عن القلق البالغ إزاء التصعيد الخطير في الضفة الغربية المحتلة، ورفضهم للإجراءات الإسرائيلية الأحادية، كما عبّروا عن رفضهم للضم، وأيّة محاولات إسرائيلية لفرض السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

اضافة اعلان