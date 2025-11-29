"الاتحاد من أجل المتوسط" يشدد على إدامة وقف النار بغزة

وأعرب الوزراء في بيان مشترك صادر عن المنتدى الإقليمي العاشر لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط، والذي ترأسه نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ونائب رئيسة المفوّضية الأوروبية والممثّلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، في برشلونة أمس، عن القلق البالغ إزاء التصعيد الخطير في الضفة الغربية المحتلة، ورفضهم للإجراءات الإسرائيلية الأحادية، كما عبّروا عن رفضهم للضم، وأيّة محاولات إسرائيلية لفرض السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما عبّروا عن رفضهم لأيّة محاولات لتهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية وبناء المستوطنات وتوسعتها، مؤكدين إدانتهم لعنف المستوطنين تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية.
