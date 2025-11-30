الأحد 2025-11-30 12:58 ص

الشوا: يجب السماح بدخول المساعدات إلى غزة دون قيود أو شروط

الاحتلال يقصف رفح وخان يونس جنوبي غزة
غزة
الأحد، 30-11-2025 12:11 ص

الوكيل الإخباري-   قال رئيس شبكة المنظمات الأهلية في غزة، أمجد الشوا، السبت، إنه يجب ألا تكون هناك قيود أو شروط على دخول المساعدات إلى قطاع غزة، ويجب السماح بدخولها دون تمييز على صعيد الكميات والنوعيات، في ظل الكارثة الإنسانية التي تسبب بها الاحتلال الإسرائيلي.

اضافة اعلان


وأضاف الشوا أن عملية التضليل التي تستخدم في مجموع الشاحنات هي عملية ممنهجة ومدروسة، بهدف بثّ صورة مغايرة للمعاناة.


وأشار إلى أن ما يدخل إلى قطاع غزة من شاحنات لا يتعدى ثلث الكمية المتفق عليها ضمن البروتوكول الإنساني .

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الاحتلال يقصف رفح وخان يونس جنوبي غزة

فلسطين الشوا: يجب السماح بدخول المساعدات إلى غزة دون قيود أو شروط

انطلاق المؤتمر الأول لتطوير الكهوف في الاردن

أخبار محلية انطلاق المؤتمر الأول لتطوير الكهوف في الاردن

وزارة الشباب

أخبار محلية وزير الشباب يرعى اختتام بطولة "لا للمخدرات نعم للحياة"

الأمن العام

أخبار محلية الامن العام : اصابات بمشاجرة في جرش وضبط جميع الاطراف

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية "الاتحاد من أجل المتوسط" يشدد على إدامة وقف النار بغزة

البرلمان العربي

عربي ودولي البرلمان العربي يدعو لشراكات مستدامة بين ضفتي المتوسط

إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية الترخيص المتنقل "المسائي" غدا بلواءي بني كنانة والكورة

رئاسة الوزراء

أخبار محلية وزير الدولة للشؤون القانونية: الحكومة تحيل القوانين إلى مجلس النواب وفقا للاحتياجات



 
 





الأكثر مشاهدة