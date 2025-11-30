الشوا: يجب السماح بدخول المساعدات إلى غزة دون قيود أو شروط

الوكيل الإخباري- قال رئيس شبكة المنظمات الأهلية في غزة، أمجد الشوا، السبت، إنه يجب ألا تكون هناك قيود أو شروط على دخول المساعدات إلى قطاع غزة، ويجب السماح بدخولها دون تمييز على صعيد الكميات والنوعيات، في ظل الكارثة الإنسانية التي تسبب بها الاحتلال الإسرائيلي.

اضافة اعلان



وأضاف الشوا أن عملية التضليل التي تستخدم في مجموع الشاحنات هي عملية ممنهجة ومدروسة، بهدف بثّ صورة مغايرة للمعاناة.