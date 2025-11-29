السبت 2025-11-29 10:11 م

وزير الدولة للشؤون القانونية: الحكومة تحيل القوانين إلى مجلس النواب وفقا للاحتياجات

رئاسة الوزراء
رئاسة الوزراء
السبت، 29-11-2025 09:51 م

الوكيل الإخباري-   قال وزير الدولة للشؤون القانونية، فياض القضاة، السبت، إن هذه ليست المرة الأولى التي تحيل فيها الحكومة عددا من القوانين إلى مجلس النواب، مشيرا إلى أن العدد تحكمه الحاجة.

اضافة اعلان


وأضاف القضاة، أن الحكومة عندما يكون لديها حاجة لتعديلات في القوانين أو عندما تحيل مشاريع قوانين إلى مجلس النواب، تكون قد حددت مشاريع تعتقد أنها بحاجة إلى تعديل.


وبين أن مشاريع القوانين الـ11 التي أحالتها الحكومة إلى مجلس النواب دفعة واحدة، بعضها يحتاج إلى تعديل مادة أو مادتين، بالإضافة إلى قانونين للتصديق على اتفاقيات.


وأشار إلى أن ترتيب عرض هذه القوانين في مجلس النواب وآلية عرضها في الجلسة الأولى أو الثانية أو الثالثة، هو أمر يملكه المجلس، حيث إن الجلسة الأولى هي للقراءة الأولى، وليس من الضروري أن تدخل في التفاصيل.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

رئاسة الوزراء

أخبار محلية وزير الدولة للشؤون القانونية: الحكومة تحيل القوانين إلى مجلس النواب وفقا للاحتياجات

علم فلسطين

فلسطين اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

عربي ودولي ماكرون يستقبل زيلينسكي الاثنين في باريس

مهرجان الزيتون

أخبار محلية أكثر من 100 ألف زائر لمهرجان الزيتون منذ انطلاقه

مشروع مدينة عمرة

أخبار محلية خبيرة: مدينة عمرة ستوفر آلاف فرص العمل

مبنى وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية اختتام المسابقة الوطنية للتصميم والتكنولوجيا في معهد اليوبيل

رئيس البرلمان العربي يهنئ القاضي

فلسطين البرلمان العربي: يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني عهد لنصرة الحق

مبنى نقابة الصحفيين الأردنيين

أخبار محلية مجلس نقابة الصحفيين يناقش الفرص الاستثمارية المتاحة



 
 





الأكثر مشاهدة