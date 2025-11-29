وزير الشباب يرعى اختتام بطولة "لا للمخدرات نعم للحياة"

وقال وزير الشباب الدكتور رائد العدوان خلال رعايته حفل اختتام البطولة إن الوزارة تترجم التوجيهات الملكية السامية نحو توعية الشباب وتحصينهم من آفة المخدرات، من خلال الشراكة مع مديرية الأمن العام وإدارة مكافحة المخدرات في تنفيذ البرامج التوعوية والتدريبية والأنشطة في مديريات الشباب والمراكز الشبابية في كافة محافظات المملكة.
وأضاف العدوان، إن هذه البطولة تأتي ضمن مجموعة من الأنشطة الرياضية التي تنفذها الوزارة ضمن محور الشباب والصحة والنشاط البدني في الاستراتيجية الوطنية للشباب، والتي تحمل رسالة هامة في التوعية من آفة المخدرات وآثارها على الفرد والمجتمع، وتعزز الثقافة الرياضية لدى المشاركين، مثمنا الشراكة مع كافة الجهات والمؤسسات في تنفيذ البطولة .
