وزير الشباب يرعى اختتام بطولة "لا للمخدرات نعم للحياة"

الوكيل الإخباري- اختتمت اليوم السبت في صالة مدينة الأمير حسين الرياضية بالسلط فعاليات البطولة الرياضية التي تُنظمها وزارة الشباب تحت شعار "نعم للحياة لا للمخدرات".

وقال وزير الشباب الدكتور رائد العدوان خلال رعايته حفل اختتام البطولة إن الوزارة تترجم التوجيهات الملكية السامية نحو توعية الشباب وتحصينهم من آفة المخدرات، من خلال الشراكة مع مديرية الأمن العام وإدارة مكافحة المخدرات في تنفيذ البرامج التوعوية والتدريبية والأنشطة في مديريات الشباب والمراكز الشبابية في كافة محافظات المملكة.