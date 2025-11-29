نهائيات بطولة FIA للشرق الأوسط وشمال أفريقيا للسباقات الإلكترونية 2025 في عمّان تُسجّل منافسات استثنائية

الوكيل الإخباري- مع سجل متصاعد من النجاحات وتوسع مستمر في عدد المشاركين والدول المعنية، تواصل بطولة FIA للشرق الأوسط وشمال أفريقيا للسباقات الإلكترونية تعزيز حضورها في المنطقة؛ إذ شهدت نسخة 2025 منافسات تجمع نخبة السائقين من مختلف دول المنطقة في العاصمة الأردنية عمّان؛ بما يعكس التطور المتسارع للبطولة على مدى خمسة أعوام ودورها المتقدم في مشهد السباقات الرقمية إقليميًا.

تحمل البطولة هذا العام أهمية خاصة كونها أول بطولة سباقات إلكترونية تُعتمد رسميًا من الاتحاد الدولي للسيارات على مستوى العالم، ويجري تنظيمها بالتعاون مع تويوتا جازو للسباقات، وديزيرت فوكس رايسينج، والأردنية لرياضة السيارات.



شهدت منافسات هذه النسخة إقبالًا استثنائيًا على التصفيات، مع تسجيل أكثر من 700 متسابق من 20 دولة إقليمية، ما أتاح مشاركة واسعة تنوعت بين المواطنين والمقيمين، وأسهم في رفع مستوى التحدي وتقديم منافسات أكثر شمولًا على مستوى المنطقة.



وبعد أشهر من المنافسات الأولية القوية، تأهل 40 سائقًا إلى التصفيات الإقليمية وقدّموا مستوى عالٍ من الجدية ودقّة الأداء؛ خاصّة مع اقتصار بطاقات التأهل إلى النهائيات على 24 مقعدًا فقط، والتي لم تترك أي مجالٍ للخطأ. وجرت منافسات هذه المرحلة في 18 تشرين الأول/ أكتوبر على حلبة "أوتودرومو لاغو ماغيوري" داخل لعبة جران تورزمو 7؛ حيث أسفر السباق عن اختيار نخبة السائقين الذين انتقلوا إلى نهائيات عمّان لخوض مواجهة جديدة في قبة الألعاب الإلكترونية في مجمع الملك الحسين للأعمال.



وتأتي نهائيات هذا العام بمستوى استثنائي من التنافس، خصوصًا مع مشاركة ثلاثة من أبطال المواسم السابقة للمرة الأولى في مواجهة واحدة. فقد عاد سامي–جو أبي نخلة، بطل الموسم الأول، إلى التركيز على سباقات الحلبات سعيًا لانتزاع لقب ثانٍ، إلى جانب العُماني محمد البرواني، والعراقي محمد هادي الفائز بنسخة 2024. ويواجه الثلاثي منافسة قوية من مجموعة من أبرز السائقين في المنطقة، من بينهم السعودي نايف الفالح، الذي كان من أبرز المرشحين للقب في العامين الماضيين، إضافة إلى وسام خليل، ووسيم أبو خليل، وغيرهم من السائقين الذين أظهروا تطورًا ملحوظًا في أدائهم خلال الأشهر الأخيرة، ما جعل فرص المفاجآت مفتوحة حتى اللحظات الأخيرة.



المتأهلون إلى نهائيات بطولة FIA للشرق الأوسط وشمال أفريقيا للسباقات الإلكترونية 2025:

العراق: محمد هادي

لبنان: سامي-جو أبي نخلة

لبنان: وسيم أبو خليل

السعودية: نايف الفالح

السعودية: وسام خليل

البحرين: حسن خليل

البحرين: صادق مرهون

عُمان: واصف الخروصي

عُمان: محمد البرواني

الأردن: شام أبو جبل

الأردن: عبد الله العزة

الكويت: مهدي بوعليان

الكويت: عبد الرحمن الضفيري

قطر: خالد المراغي

قطر: فيصل اليافعي

فلسطين: جورج سعادة

فلسطين: ريان بطة

اليمن: زيد العريقي

الجزائر: محمد خيرالدين

المغرب: رضا احساين

المغرب: عاي خويا

الإمارات: محمد إدريس

ليبيا: موسى مهيدي

تونس: كريم شويرف

بإمكان المهتمين متابعة المنافسات النهائية مباشرة على قناة Toyota GAZOO Racing Middle East على يوتيوب، ومعرفة المزيد من التفاصيل ومواعيد السباقات من خلال زيارة صفحة البطولة على منصتيْ فيسبوك وانستغرام.