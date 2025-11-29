السبت 2025-11-29 11:47 ص

ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن السبت

السبت، 29-11-2025 10:18 ص

الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم  السبت، بمقدار 2.30 دينارا للغرام الذهب من عيار 21 .

حيث بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلبًا بين المواطنين في السوق المحلية، 85.10 دينارا لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 82.10 دينارا لغايات الشراء.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب لعيارات 24 و18 و14 لغايات الشراء من محالّ الصاغة 98.10 دينارًا و75.90 دينارًا و57.70 دينارًا على الترتيب.

الوكيل الإخباري- قال رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان إن السوق العالمي أغلق مرتفعا عند 4225 دولار للأونصة، وهذا انعكس على السوق المحلي بواقع 2.10 دينار للغرا

