ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن السبت

حيث بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلبًا بين المواطنين في السوق المحلية، 85.10 دينارا لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 82.10 دينارا لغايات الشراء.
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب لعيارات 24 و18 و14 لغايات الشراء من محالّ الصاغة 98.10 دينارًا و75.90 دينارًا و57.70 دينارًا على الترتيب.
