ابتداءً من ديسمبر.. واتساب يتوقف على هذه الأجهزة نهائيا

أندرويد: إصدار 5.1 أو أقدم (مثل: سامسونج جالاكسي S5، سوني إكسبيريا M4، موتورولا موتو X، إل جي G4، HTC One M8، هواوي أسيند ميت 7، أسوس زينفون 2).
iOS: إصدار 11 أو أقدم (مثل: iPhone 6، 6s، 7، SE الجيل الأول، 8، 8 بلس).
السبب: التحديثات الجديدة تتطلب أنظمة تشغيل حديثة لدعم ميزات متقدمة مثل التشفير المحسّن، أدوات الخصوصية، وتحسينات مكالمات الفيديو، كما أن الأجهزة القديمة لم تعد تتلقى تحديثات أمنية، مما يشكل خطرًا على البيانات.
ما يجب فعله للمستخدمين المتأثرين:
نسخ محادثات واتساب احتياطيًا عبر Google Drive أو iCloud.
التفكير في شراء هاتف جديد إذا كان الجهاز لا يدعم تحديثًا حديثًا.
هذا الإجراء جزء من صيانة دورية لضمان استقرار وأمان التطبيق، ويجب اتخاذ الإجراءات قبل ديسمبر لتجنب فقدان الخدمة.
