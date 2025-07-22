الثلاثاء 2025-07-22 06:31 م
 

الحكومة تسوّي أكثر من ألف قضية ضريبية دعماً للمكلّفين والمستثمرين

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات
دائرة ضريبة الدخل والمبيعات
 
الثلاثاء، 22-07-2025 05:16 م
الوكيل الإخباري-  قرَّر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، الموافقة على تسوية 1014 قضية عالقة بين مكلَّفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وذلك استناداً إلى توصيات اللجنة المختصة بدراسة هذه التسويات، ووفقاً للتشريعات الناظمة.اضافة اعلان


ويأتي هذا القرار في إطار نهج حكومي مستمر لدعم الأنشطة الاقتصادية، عبر تمكين المكلفين والمستثمرين من تصويب أوضاعهم الضريبية في حال وجود أي مخالفات، وبما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عنهم وضمان استمرارية أعمالهم.

وأكدت الحكومة أن هذه التسويات تُعدّ جزءاً من إجراءات دورية تهدف إلى تحفيز بيئة الاستثمار، وتعزيز الالتزام الطوعي بالضريبة، بما يحقق التوازن بين تحصيل الإيرادات العامة ومراعاة ظروف المكلفين الاقتصادية.
 
 
gnews

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