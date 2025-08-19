الحنيطي يفتتح غرفة عمليات .. تفاصيل

06:19 م

الوكيل الإخباري- افتتح رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الثلاثاء، غرفة العمليات في قيادة لواء سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان/ التدخل السريع، وكان في استقباله قائد اللواء. اضافة اعلان





واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز قدّمه قائد اللواء حول القدرات المتطورة التي تتمتع بها غرفة العمليات، والتي جُهزت بأحدث الأنظمة والتقنيات لرفع كفاءة مرتبات اللواء وجاهزيته العملياتية، بما في ذلك أنظمة الاستطلاع الجوي المباشر من الطائرات والمواقع الميدانية والطائرات المسيّرة، إضافة إلى نظام البوابة الجيومكانية العسكرية (EJAF) الذي يدمج البيانات الجغرافية مع المعلومات العملياتية لإنتاج صور دقيقة عن الأحداث الميدانية.



كما تم استعراض منظومة الاتصالات الحديثة التي تتيح الربط المباشر مع الوحدات والقطاعات على مختلف المستويات، بما يعزز منظومة القيادة والسيطرة، ويسهم في سرعة ودقة اتخاذ القرار.



ويأتي افتتاح غرفة العمليات استجابةً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ضمن جهودها المستمرة لتطوير وحدات الميدان وتوفير بيئة متقدمة للتخطيط والتنسيق والمتابعة، وبما يسهم في تغطية شاملة ودقيقة لمختلف العمليات التعبوية.



وخلال الزيارة، التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الضباط والأفراد المشاركين في التدريب بمركز تدريب الجاهزية القتالية (JRTC) في ولاية لويزيانا الأميركية، ناقلاً لهم تحيات واعتزاز جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة بجهودهم واحترافيتهم العالية.



وحضر الزيارة عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية، إلى جانب مديرة صندوق الأمن المتكامل البريطاني وعدد من ممثلي صندوق الأمن المتكامل البريطاني والملحق الدفاعي البريطاني في عمّان.



