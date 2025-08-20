الصفدي في روسيا لبحث العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية مع لافروف

وخلال الزيارة، يبحث الصفدي مع لافروف تطوير العلاقات الثنائية وزيادة التعاون بين الأردن وروسيا في مختلف المجالات.
كما يبحث الصفدي ولافروف الأوضاع الإقليمية وخصوصا جهود الوصول لوقف دائم وشامل لإطلاق النار في غزة، وإنهاء العدوان، وإدخال المساعدات الكافية والفورية إلى القطاع المحاصر.
