الصفدي في روسيا لبحث العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية مع لافروف

07:37 ص

الوكيل الإخباري- يبدأ نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأربعاء، زيارة عمل إلى روسيا الاتحادية، يلتقي خلالها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. اضافة اعلان





وخلال الزيارة، يبحث الصفدي مع لافروف تطوير العلاقات الثنائية وزيادة التعاون بين الأردن وروسيا في مختلف المجالات.



كما يبحث الصفدي ولافروف الأوضاع الإقليمية وخصوصا جهود الوصول لوقف دائم وشامل لإطلاق النار في غزة، وإنهاء العدوان، وإدخال المساعدات الكافية والفورية إلى القطاع المحاصر.