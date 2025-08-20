الإخبارية السورية: دمشق وتل أبيب تؤكدان أن السويداء جزء لا يتجزأ من سوريا

09:22 ص

الوكيل الإخباري- أكد مصدر في الحكومة السورية أن وزير الخارجية والمغتربين، أسعد الشيباني، ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، شدّدا خلال اجتماعهما في باريس على التمسك بوحدة الأراضي السورية ورفض أي مشاريع تستهدف تقسيمها.





وقال المصدر لـ"الإخبارية السورية" إن الجانبين أكدا أيضًا أن السويداء جزء لا يتجزأ من سوريا، وأن المواطنين الدروز جزء أصيل من النسيج الوطني.



وتطرّق الجانبان كذلك إلى الأوضاع الإنسانية في الجنوب، واتفقا على ضرورة تكثيف المساعدات الموجّهة إلى أبناء السويداء والبدو، للتخفيف من وطأة الظروف المعيشية الصعبة.



وأشار المصدر إلى أن الجانبين ناقشا ضرورة التوصّل إلى آلية واضحة تعيد تفعيل اتفاق وقف الاشتباك الموقّع عام 1974، بما يضمن وقف التوغلات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، ويؤسّس لبيئة أكثر استقرارًا.



وأضاف أن الاجتماع اختُتم بالتأكيد على التزام الجانبين بالعمل من أجل خفض التصعيد في الجنوب، منعًا لانزلاق المنطقة إلى مواجهة مفتوحة.



وتجري هذه النقاشات بوساطة أميركية، في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا، والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها.