إسرائيل تقر خطة السيطرة على مدينة غزة وتستدعي 60 ألف جندي احتياط

الوكيل الإخباري- أقرّ وزير الدفاع الإسرائيلي خطة السيطرة على مدينة غزة، وأمر باستدعاء 60 ألف جندي احتياط للمشاركة في العملية، حسبما أفادت الوزارة، الأربعاء. اضافة اعلان





وقالت الوزارة إنّ الوزير يسرائيل كاتس "أقرّ خطة هجوم الجيش الإسرائيلي على مدينة غزة". كذلك "وافق على إصدار أوامر استدعاء جنود الاحتياط اللازمين لتنفيذ المهمة"، ويُقدّر عددهم بنحو 60 ألف جندي.



وذكرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق، أنها تعتزم شنّ هجوم جديد للسيطرة على مدينة غزة.



ومن شأن السيطرة على المدينة، التي يقطنها قرابة مليون فلسطيني، أن تُعقّد الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار لإنهاء الحرب المستمرة منذ ما يقرب من عامين.



واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن خطته الجديدة لتوسيع الأعمال العسكرية والسيطرة على مدينة غزة هي "أفضل وسيلة لإنهاء الحرب"، متحديًا الدعوات المتزايدة لوقف إطلاق النار.