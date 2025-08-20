بعد تنفيذ حكم الإعدام.. أسرة شيماء جمال تقيم العزاء - فيديو

الوكيل الإخباري- في تطور جديد أعاد الأمل لأسرة الإعلامية المصرية الراحلة شيماء جمال، أعلنت والدتها اليوم عن تنفيذ حكم الإعدام بحق كل من المستشار السابق أيمن حجاج وشريكه حسين الغرابلي، المدانين بقتل ابنتها في واحدة من أبشع الجرائم التي هزّت الشارع المصري عام 2022.

وأكدت والدة شيماء، في تصريحات نقلها موقع اليوم السابع، أن تنفيذ الحكم "أعاد للأسرة جزءًا من حق ابنتهم"، مشيرة إلى أنه سيتم إقامة عزاء رسمي للإعلامية الراحلة خلال الأسبوع المقبل، بعد أن "عاد الحق لأصحابه"، حسب تعبيرها.



"العدالة الناجزة أنصفتنا"

وأعربت أسرة شيماء جمال عن تقديرها العميق للقضاء المصري والأجهزة الأمنية، مثمنة ما وصفته بـ"العدالة الناجزة" التي أنصفت ابنتهم وأثبتت أن القانون قادر على محاسبة المجرمين دون تمييز، بغض النظر عن مناصبهم أو نفوذهم.



وقالت الأسرة في بيان مقتضب:

"نشكر كل من ساهم في الوصول إلى هذا الحكم وتنفيذه، ونؤكد أن العدالة، وإن تأخرت، فإنها لم تضع. هذا القصاص أعاد إلينا جزءًا من الطمأنينة، وأثبت أن دم شيماء لم يذهب هدرًا."



تفاصيل الجريمة

تعود وقائع الجريمة إلى يونيو 2022، حين قُتلت شيماء جمال بطريقة مروعة على يد زوجها المستشار السابق أيمن حجاج، بمشاركة صديقه حسين الغرابلي. وبعد تنفيذ الجريمة، تم دفن جثمانها داخل مزرعة في منطقة البدرشين جنوب محافظة الجيزة، في محاولة لإخفاء معالم الجريمة.



وأثارت الواقعة حينها صدمة واسعة في الرأي العام المصري، خاصة بعد الكشف عن هوية المتهمين وموقعهم الوظيفي، مما زاد من الغضب المجتمعي والمطالبات بتحقيق العدالة بشكل سريع وشفاف.



الحكم والتنفيذ

عقب التحقيقات المكثفة التي قادتها الجهات الأمنية، أُحيل المتهمان إلى المحاكمة، حيث صدر بحقهما حكم بالإعدام بعد ثبوت الأدلة وتفاصيل الجريمة المروعة. وقد تم تنفيذ الحكم رسميًا، ليُغلق بذلك فصل مؤلم من فصول هذه القضية التي تابعها الملايين باهتمام بالغ.



نهاية مأساوية ورسالة قانونية

قضية شيماء جمال، التي بدأت بجريمة خيانة وعنف وانتهت بتنفيذ حكم الإعدام، أصبحت مثالًا صارخًا على قدرة القانون على الوصول إلى الجناة، مهما كانت مواقعهم. كما أنها تركت رسالة واضحة مفادها أن العدالة لا تُجامل أحدًا، وأن دماء الضحايا لا تضيع سُدى.