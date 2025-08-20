الأربعاء 2025-08-20 09:52 ص
 

أكثر من عشرين قتيلا في أمطار موسمية جديدة في باكستان

الفيضانات في باكستان
الفيضانات في باكستان
 
الأربعاء، 20-08-2025 09:11 ص
الوكيل الإخباري-   قتل أكثر من عشرين شخصا في أمطار موسمية جديدة في باكستان حيث أسفرت متساقطات غزيرة وانزلاقات تربة خلال الأسبوع الأخير بسقوط أكثر من 400 قتيل، بحسب الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث.اضافة اعلان


وقضى 11 شخصا في منطقة جيلجيت-بالتيستان في شمال البلاد التي تضم بعضا من أعلى قمم العالم، وعشرة آخرون في كراتشي عاصمة البلاد الاقتصادية على ما أفاد المصدر نفسه.
 
 
